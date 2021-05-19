Bağcılar’da iki aile arasında bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Olay, 23.00 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1211'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgeye güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı. Yapılan inceleme sonrasında elde edilen deliller emniyete götürüldü.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.