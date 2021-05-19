Bakan Soylu'dan Thodex vurgunuyla ilgili açıklama: Fatih Faruk Özer'in yerini biliyoruz

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün TRT Haber'de gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Gündeme dair birçok konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, Thodex vurgununa yönelik başlatılan soruştumadan da bilgiler paylaştı.