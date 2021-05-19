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Giriş Tarihi: 20.5.2021 00:13 Son Güncelleme: 20.5.2021 00:14

Bakan Soylu'dan vurgunuyla ilgili açıklama: 'in yerini biliyoruz

Bakan Soylu'dan Thodex vurgunuyla ilgili açıklama: Fatih Faruk Özer'in yerini biliyoruz

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanı katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Birçok kişinin mağdur olduğu vurgunuyla ilgili başlatılan soruşturmayla ilgili de bilgi veren Soylu, çalışmaların devam ettiğini vurguladı ve "Bizim kanaatimiz 'ta. Başka ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah" dedi.

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün TRT Haber'de gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Gündeme dair birçok konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, Thodex vurgununa yönelik başlatılan soruştumadan da bilgiler paylaştı.

SOYLU'DAN THODEX OPERASYONUNA DAİR AÇIKLAMA

Thodex'in firari kurucusu Fatih Faruk Özer'in hala Arnavutlukta olduğunu bildiren Soylu ekiplerin buradaki çalışmalarına devam ettiğini ve Özer'in kısa sürede yakalanacağını söyledi.

"BAŞKA ÜLKEYE GEÇTİĞİ NOKTASINDA BİLGİMİZ YOK"

Soylu açıklamasında "Bizim kanaatimiz Arnavutluk'ta. Başka ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok" dedi.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Öte yandan Özer'in nerede olduğunu da bildiklerini aktaran Bakan Soylu, "Alacağız inşallah" ifadesine yer verdi.

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Bakan Soylu'dan Thodex vurgunuyla ilgili açıklama: Fatih Faruk Özer'in yerini biliyoruz
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