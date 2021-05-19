Balan çifti 15 gün arayla Covid-19’dan vefat etti!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Bit Pazarında uzun süredir ikinci el elektronik eşya satışı yapan, Çay Mahallesi'nde işyeri bulunan Mahmut Balan ile eşi yakalandığı Covid-19'a virüse 15 gün arayla yenik düşerek vefat etti.

Bit pazarı esnafı olarak tanınan Mahmut Balan (57) eşi Lütfiye Balan (53) ile birlikte bir süre önce COVİD-19 testleri pozitif çıkması üzerine Hastanede tedavi altına alındılar. Hastanede devam eden tedavisi sırasında hastalığı yenemeyen Balan çiftinden önce Leyla Balan vefat etti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Mahmut Balan da dün hastanedeki mücadelesini kaybetti. Üç çocuk sahibi Mahmut ile Lütfiye Balan çifti 15 gün arayla vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derin üzdü ve yasa boğdu.