Batman’da iğrenç olay! Zihinsel engelli genç kızı kaçırıp tecavüz etti





BATMAN BAROSU AÇIKLAMA YAPTI



Konu ile ilgili Batman Barosu Av. Sedat Özevin İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, "17.05.2021 tarihinde ilimiz merkezde zihinsel engelli bir kız çocuğuna ikametinin önünden alınıp cinsel saldırıya maruz kaldığı yönünde başlatılan soruşturmaya, mağdur ailesi yönünden Baromuz Av. Sedat Özevin İnsan Hakları Merkezi ve Engelli Hakları Komisyonu nezdinde gerekli hukuki destek sağlanmıştır. Şüpheli şahıs tutuklanmış olup Baromuz nezdinde sürecin takibi konusunda gerekli hukuki desteğin verilmeye devam olunacağı hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.