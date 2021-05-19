Batman’da iğrenç olay! Zihinsel engelli genç kızı kaçırıp tecavüz etti

Edinilen bililere göre; ismi öğrenilemeyen yüzde 85 zihinsel engelli genç kız, Batman Merkez Cengiz Topel Mahallesinde bulunan evinin önünde bulunduğu esnada ortadan kayboldu. Engelli kızlarını bir müddet arayan aile, elbiseleri yırtılmış perişan halede buldu. Durumdan şüphelenen genç kızın ailesi, kendisini ifade edemeyen kızını hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede engelli kızın tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Tecavüz olayı ile şoka uğrayan engelli kızın ailesi durumu polise bildirdi.
ARABASINA BİNDİRİP HASANKEYF'E GÖTÜRMÜŞ
Polis, olayla ilgili yaptığı geniş çaplı araştırma güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde tecavüz olayını gerçekleştiren zanlının İ.D.'nin olduğunu tespit etti.
Güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde İ.D., evinin önünde bulunan engelli kızı arabaya bindirip Hasankeyf ilçesine götürdüğü ve akşam saatlerine doğru yeni arabayla evinin önüne bıraktığı ortaya çıktı.
Hasankeyf'te engelli genç kıza tecavüz ettiği belirlenen İ.D., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BATMAN BAROSU AÇIKLAMA YAPTI
Konu ile ilgili Batman Barosu Av. Sedat Özevin İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, "17.05.2021 tarihinde ilimiz merkezde zihinsel engelli bir kız çocuğuna ikametinin önünden alınıp cinsel saldırıya maruz kaldığı yönünde başlatılan soruşturmaya, mağdur ailesi yönünden Baromuz Av. Sedat Özevin İnsan Hakları Merkezi ve Engelli Hakları Komisyonu nezdinde gerekli hukuki destek sağlanmıştır. Şüpheli şahıs tutuklanmış olup Baromuz nezdinde sürecin takibi konusunda gerekli hukuki desteğin verilmeye devam olunacağı hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.