Birecik’de tüp patladı 6 kişi yaralandı

Olay Birecik ilçesine bağlı Hoca Şerif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Güllüpaşa Sokak'taki bir evde mutfak tüpünden sıza gaz evdekilerin ocağı açması üzerine patladı. Patlamada ev savaş alanına dönerken sokakta büyük paniğe neden oldu.

Evde bulunan Mustafa A. (22), Fatma A. (16), Yüksel A. (9), Asaf A. (4), Esma A. ve Yüksel A.'nın yaralandığını bitirtildi. Olay yerine İtfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulansla Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruturma başlatıldı .