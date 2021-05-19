Borsa İstanbul bugün açık mı? 19 Mayıs bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, borsada işlem yapılıyor?

Borsa işlemleri 19 Mayıs resmi tatilde devam edecek mi? Borsa İstanbul, yayımladığı takvim ile resmi tatil ilan edilen milli bayramlar için faaliyet düzenini paylaştı. Buna göre 19 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı sorusu da açıklığa kavuştu.
BORSA BUGÜN AÇIK MI?
Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 20 Mayıs Perşembe günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.