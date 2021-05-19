Bu köy başka köy! Çandır Ekolojik Köyü'nde ürünler yetişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin himayesinde hayata geçirilen, Muğla Köyceğiz'deki 'Çandır Ekolojik Köy Projesi' meyvelerini verdi. Bakan Pakdemirli, Köyceğiz'in Çandır Mahallesi'ne gelerek 'Ekolojik Köyü' yerinde inceledi, meyve sebzeleri eline aldı, tadına baktı. Bekir Pakdemirli'ye AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir eşlik etti. Proje kapsamında, Çandır sakinlerine tahsis edilen ahşap satış reyonları gezildi, ürünler satın alındı. Seraları gezen Pakdemirli, Gökcan ve Demir, mahalle yaşayanlarının sıkıntılarını dinledi.

EKO TURİZM ORGANİK TARIMLA DESTKELENİYOR

Çandır'da uygulanan organik tarım projesinin eko-turizm ile desteklenmesi planlandı. Çandır, eko-turizm arzının temel parçalarını oluşturan zengin doğal yapısı, tarihi ve kültürel kaynakları nedeniyle örnek çalışma alanı olarak seçildi. Eko-turizme dönük yatırımların yapılması, köyün önemini arttıracağı düşünülüyor. Yerel halkın model eko-köy projesi çerçevesinde organik tarım, çevre ve eko-turizm konularında farkındalıklarının tespiti amacıyla yapılıyor.