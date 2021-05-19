Koronavirüs salgını sürecinde uzunca bir aradan sonra kısıtlamasız ilk resmi tatil yaşanırken 19 Mayıs marketler açık mı sorusu gündeme taşındı. Bugünde çeşitli gıda vb. ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yayımlanan kademeli normalleşme genelgesi ile yeniden güncellenmişti. Buna göre; Bugün marketler ve bakkallar açık mı? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri ve tüm detaylar…
Marketler 19 Mayıs bugün dahil hafta içi ve hafta sonu açık olacak.
Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.
Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak. 19 Mayıs için herhangi bir ayrım belirtilmedi. Genelgede yer alan saatler uygulanmaya devam edecek.
Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;
"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."
"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.
Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.