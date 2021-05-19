19 Mayıs bugün sabah saatlerinden bu yana binlerce kişi Bugün 19 Mayıs'ta sağlık ocakları, hastaneler, eczaneler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sorularına ilişkin yanıtı araştırıyor. Bugün ülke genelinde milli bayram olması sebebiyle özel ve kamuda resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve işyerinin hizmet vermediği biliniyor. 19 Mayıs eczane çalışma saatleri bu kapsamda gündeme taşındı. Buna göre; Bugün 19 Mayıs'ta sağlık ocakları, hastaneler, eczaneler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte yanıtı ve tüm detaylar…