19 Mayıs bugün sabah saatlerinden bu yana binlerce kişi Bugün 19 Mayıs'ta sağlık ocakları, hastaneler, eczaneler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sorularına ilişkin yanıtı araştırıyor. Bugün ülke genelinde milli bayram olması sebebiyle özel ve kamuda resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve işyerinin hizmet vermediği biliniyor. 19 Mayıs eczane çalışma saatleri bu kapsamda gündeme taşındı. Buna göre; Bugün 19 Mayıs'ta sağlık ocakları, hastaneler, eczaneler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte yanıtı ve tüm detaylar…
YARIN ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
YARIN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.
Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;