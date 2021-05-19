Bugün EFT ve havale yapılır mı? 19 Mayıs’ta EFT ve havale yapılabilir mi? Resmi tatillerde EFT nasıl yapılır?

Resmi tatiller kapsamında yer alan 19 Mayıs sebebiyle bugün bankalar kapalı olacak. Bu durumdan hareketle pek çok vatandaş, bugün EFT ve havale yapılır mı diye merak ediyor. 19 Mayıs'ta EFT ve havale yapılabilir mi, resmi tatillerde EFT nasıl yapılır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, EFT ve havale saatlerini de öğrenmek istiyor. İşte resmi tatillerde EFT ve havale işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün bankalar kapalı olacak. Bir günlük tatilin ardından bankalar 20 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

19 MAYIS BUGÜN EFT YAPILIR MI?

Dolayısıyla bankaların mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilen EFT işlemi de bugün işleme alınamayacak. Bankalar arası işlem olan EFT bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Perşembe günü belirtilen hesaba geçecek.