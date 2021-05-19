Bugün EFT ve havale yapılır mı? 19 Mayıs’ta EFT ve havale yapılabilir mi? Resmi tatillerde EFT nasıl yapılır?

Resmi tatiller kapsamında yer alan 19 Mayıs sebebiyle bugün bankalar kapalı olacak. Bu durumdan hareketle pek çok vatandaş, bugün EFT ve havale yapılır mı diye merak ediyor. 19 Mayıs'ta EFT ve havale yapılabilir mi, resmi tatillerde EFT nasıl yapılır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, EFT ve havale saatlerini de öğrenmek istiyor. İşte resmi tatillerde EFT ve havale işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi...
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün bankalar kapalı olacak. Bir günlük tatilin ardından bankalar 20 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.
19 MAYIS BUGÜN EFT YAPILIR MI?
Dolayısıyla bankaların mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilen EFT işlemi de bugün işleme alınamayacak. Bankalar arası işlem olan EFT bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Perşembe günü belirtilen hesaba geçecek.
RESMİ TATİLLERDE EFT NASIL YAPILIR?
Bugün online bankacılık ile gerçekleştirilen EFT işlemleri, bir sonraki iş gününün mesai saatleri başladıktan hemen sonra işleme alınır. Mesai saatleri içinde gerçekleştirilen EFT işlemleri 15-20 dakika içinde işleme alınmaktadır. Bankanın yoğunluğuna bağlı olarak bu süre 1 saati bulabilmektedir. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta yapılan EFT işlemi de 20 Mayıs Perşembe günü bankanın çalışma saatine bağlı olarak sabah saatlerinde gerçekleşecektir.
BUGÜN HAVALE YAPILIR MI?
Havale işlemi, aynı banka içindeki farklı hesaplar arası para transferidir. Havale işlemi mesai saatleri dışında da gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta havale işlemi yapılabilir. Para transferi aynı gün içinde sağlanır.