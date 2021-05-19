Bugün noterler açık mı? 19 Mayıs nöbetçi noterler açık mı, çalışıyor mu?

Bugün 19 Mayıs ve resmi tatil. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniye, resmi kurumlar bugün hizmet vermiyor. Resmi kurumlar arasında noterler de yer alıyor. Noterde işi olan vatandaşlar, "Bugün noterler açık mı, çalışıyor mu" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 19 Mayıs'ta noterlerin durumu ve faaliyet gösterip göstermedikleri hakkında bilgiler...

19 MAYIS NOTERLER VE PTT AÇIK MI, BUGÜN KAPALI MI?

19 Mayıs'ta noter aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olanlar, bayramda noterler açık mı, kapalı mı sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 19 Mayıs resmi tatilde noterler açık mı, kapalı mı ve kaça kadar açık sorularına ilişkin detaylar...