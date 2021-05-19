Bugün noterler açık mı? 19 Mayıs nöbetçi noterler açık mı, çalışıyor mu?

Bugün 19 Mayıs ve resmi tatil. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniye, resmi kurumlar bugün hizmet vermiyor. Resmi kurumlar arasında noterler de yer alıyor. Noterde işi olan vatandaşlar, "Bugün noterler açık mı, çalışıyor mu" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 19 Mayıs'ta noterlerin durumu ve faaliyet gösterip göstermedikleri hakkında bilgiler...
19 MAYIS NOTERLER VE PTT AÇIK MI, BUGÜN KAPALI MI?
19 Mayıs'ta noter aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olanlar, bayramda noterler açık mı, kapalı mı sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 19 Mayıs resmi tatilde noterler açık mı, kapalı mı ve kaça kadar açık sorularına ilişkin detaylar...
NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Noterler de resmi tatillerde hizmet vermeyen kurumlar arasında yer alıyor. Bu nedenle 19 Mayıs tarihinde faaliyet göstermiyorlar.
Bankalar, kamu kurumları, kargolar ve diğer birçok kurum gibi noterler de arife günü öğleden sonra hizmet vermeyecek.
Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.
İşte, genelgede yer alan madde;
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"