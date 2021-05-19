Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Osmangazi ilçesine bağlı Geçit mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinden dumanlar yükselmeye başladı. Her geçen dakika alevlerin daha da yükseldiği yangın, kentin birçok noktasından görülmeye başlandı.
Gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. An itibari ile Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 itfaiye aracı ve 20 den fazla personel yangına müdahale ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibinin sevk edildiği öğrenildi.