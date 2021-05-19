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Giriş Tarihi: 19.5.2021 22:15

’da geri dönüşüm tesisinde çıktı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

’da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Şehrin üstünü siyah dumanla kaplayan büyük yangın çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale ediliyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Geçit mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinden dumanlar yükselmeye başladı. Her geçen dakika alevlerin daha da yükseldiği yangın, kentin birçok noktasından görülmeye başlandı.

Gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. An itibari ile Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 itfaiye aracı ve 20 den fazla personel yangına müdahale ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

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Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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