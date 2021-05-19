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Giriş Tarihi: 19.5.2021 23:51 Son Güncelleme: 19.5.2021 23:51

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Mayıs listesi verileri

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Mayıs AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

sınırları içerisinde yer alan ülkemizde olayları meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar sonrasında listesine erişmek istenerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırmalar sürdürülüyor. 20 Mayıs - son depremler listesi verileri verileriyle son dakika deprem olaylarının detayları

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarını yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Sarsıntıların meydana geldiği bölgede yaşayanlar depreme ilişkin bilgi edinmek amacıyla deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularıyla AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmeye çalışıyor. Merak edilen en son deprem gelişmeleri ve son depremler listesi verileri

SON DEPREMLER - SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.


KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Mayıs AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
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