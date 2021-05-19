Ev görünümlü kumarhaneler! Gebze’de 2 ayrı eve kumar baskını

Koronavirüs salgınının yayılımını durdurmak amacıyla alınan tedbirleri doğrultusunda, akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kahvehane ile benzeri işletmelerin kapalı olarak bulunması konusunda alınan tedbirler devam ediyor. Kumar ve oyun oynamak için farklı yollara başvuran kuralsızlar ise her gün başka bir ev, depo, villa veya konteyner'da yakalanıyor

GEBZE'DE 2 EVE BASKIN

Kumar ve oyun tutkunlarının son günlerde en ok başvurdukları sistem ise ev görünümlü kumarhaneler oluyor. Ancak hem polisin sıkı denetimi hem de duyarlı vatandaşların ihbarları sayesinde, bu mekânlarda bir bir tespit edilerek basılıyor. Önceki akşam Gebze İlçesinde vatandaşların ihbarları doğrultusunda 2 farklı adreste kumar oynandığı yönünde ihbar alan Kocaeli Polisi, tespit edilen adreslere baskın yaptı.

11 KİŞİ YAKALANDI

Polisin yaptığı baskınlarda 11 kişi yakalandı. Ayrıca evlerin içerisinde bulunan oyun makineleri ile oyun kartları ve masa üzerindeki kumar paralarına el konuldu. 2 ev sahibine kumar oynamak için yer ve imkân sağlamaktan içeride yakalanan işletmeciler dâhil 11 kişinin tamamına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan idari para cezası uygulandı.