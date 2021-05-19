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Giriş Tarihi: 19.5.2021

Fransız balkon yine can aldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fransız balkon yine can aldı
İSTANBUL Bakırköy'de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehdi Çelikyay, evinin Fransız balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Pandemi nedeniyle evde bulunan ve bir süredir işe gitmeyen 68 yaşındaki Çelikyay önceki gün evinin balkonunun demirlerine yaslanınca 3. kattan aşağı düştü. Bahçede yapılan aramada seranın içine düştüğü tespit edilen doktorun eşi tarafından çağrılan sağlık ekibinin incelemesinde Çelikyay'ın öldüğü tutanak altına alındı. Geçen yıl aralık ayında da Tuzla'da iddiaya göre evlerinin Fransız balkonundan battaniye silkeleyen bir kadın korkulukların kopması sonucu aşağı katlardaki bir balkona düşmüştü. Eşini kurtarmak isteyen Eren Erkitem de 7. kattan zemine düşerek hayatını kaybetmişti.
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Fransız balkon yine can aldı
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