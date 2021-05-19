Fren yerine gaza basınca 5 metrelik duvardan uçtu

İTFAİYE ÇIKARDI

Duvardan aşağıya uçan ve yan dönen otomobilde sürücü Eskin ve eşi Düriye Eskin mahsur kaldı. Çevrede Kazayı gören site sakinlerinin ihbarı ile olay yerine kısa sürede itfaiye polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılan Eskin ve eşi sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle sitede kısa süreli panik yaşanırken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.