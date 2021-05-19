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Giriş Tarihi: 19.5.2021 19:18

Fren yerine gaza basınca 5 metrelik duvardan uçtu

ABBAS ÇAKAR
Fren yerine gaza basınca 5 metrelik duvardan uçtu

İzmit İlçesi Şirintepe Mahallesinde meydana gelen olayda, bir sitenin otoparkında aracını park etmek isteyen sürücünün dalgınlıkla fren yerine gaza basması sonucu, otomobili yaklaşık 5  olan istinat duvarından  aşağıya uçtu.

İzmit İlçesi Şirintepe Mahallesi Güven Sokak adresinde bulunan bir sitenin otoparkında, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 41 HP 023 plakalı otomobilini park erkek isteyen 65 yaşındaki Abdülaziz Eskin, dalgınlıkla fren yerine gaza basınca aracın kontrolünü kaybetti ve yaklaşık 5 metreyi bulan istinat duvarından aşağıya uçtu.

İTFAİYE ÇIKARDI
Duvardan aşağıya uçan ve yan dönen otomobilde sürücü Eskin ve eşi Düriye Eskin mahsur kaldı. Çevrede Kazayı gören site sakinlerinin ihbarı ile olay yerine kısa sürede itfaiye polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılan Eskin ve eşi sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle sitede kısa süreli panik yaşanırken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Fren yerine gaza basınca 5 metrelik duvardan uçtu
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