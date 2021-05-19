Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çankırı'da hunharca dövülen kadın konuştu...





'SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'



Meryem Y.'nin avukatı Buket Uysal ise, Soner Ç. ile 2 yeğeninin gözaltında olduğunu söyleyerek, "Yaşanılan olayla ilgili bir kadın olarak gerçekten çok üzgünüm. Ama Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma gerçekten çok büyük bir titizlikle ve hassasiyetle başladı ve yürütülüyor. Bizim gereğinin yapılacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Biz de mağdur avukatları olarak sonuna kadar bu sürecin takipçisiyiz. Başka hiçbir kadının bu mağduriyetleri yaşamaması için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Ama savcılığımız da çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle soruşturma aşamasını yürütmektedir" diye konuştu.