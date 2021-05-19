Gümüşhane'de pes dedirten olay: Abdest alıyor gibi yapıp...

İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri, Şenel'in ifadesine başvurup, şadırvandaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde yapılan incelemelerde, Şenel'in yanına gelen kişinin, abdest alma hazırlığı yaparak askıdaki ceketin içinden parayı çaldığı tespit edildi. Kimlikleri saptanan ve olayda 3 kişi oldukları belirlenen şüpheliler A.T. (43), T.Ç. (46) ve R.Ç. (54), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle bölgede birçok hırsızlığa karıştıkları da belirlendi.