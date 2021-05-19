Güz Eş Anlamlısı Nedir? Güzün Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Güz kelimesinin eş anlamlısı özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez rastlanılmıştır. Dil bilgisi derslerinin olmazsa olmaz konusu eş anlamlı kelimler gün içerisinde birçok kişinin araştırma konusu haline geliyor. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelime grupları "Güz Eş Anlamlısı Nedir?" gibi sorularla gündeme taşınıyor. İşte güz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler…

GÜZ EŞ ANLAMLISI

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelime grupları yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Güz"dür. Güz kelimesinin eş anlamı sonbahardır. Cümlede yer alan güz kelimesi, sonbahar kelimesi ile değiştirilirse, anlam bozulmamaktadır. Güz kelimesi ile sonbahar kelimesi aynı anlamları içermektedir.