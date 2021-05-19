SON DAKİKA | Havva Nur Çalışgan'ın ölümünde flaş gelişme! Antalya'da otelde ölü bulunmuştu!

Son dakika haber: Antalya'da iddiaya göre iki arkadaşı ile gittiği apart otelin odasında fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Havva Nur Çalışgan'a (19), ağlıyor. İlkokuldan olmak üzere hayatı başarılarla dolu olan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü öğrencisi olan Havva Nur sınıfın en başarılı öğrencisi idi. Hayali iyi bir avukat olmaktı.

YARDIMSEVERLİĞİ İLE ADANI DUYURDU

Havva Nur Çalışgan, ilk, orta , lise ve üniversitedeki başarılarının yanında yardımseverliği ile de ismini duyurdu. Zor durumdaki öğrenci arkadaşlarına yardımcı oldu. Okul haçlıklarını Konyaaltı ilçesindeki sokak köpekleri ve kedilere mama olarak onları besledi. Düzenli olarak onları kontrol ederdi.

HERKESİ AĞLATTI

Başarı ve yardımseverliği ile smi hep öne çıkan Hava Nur Çalışgan'ın cansız bedeni Adli tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Kanyaaltı ilçesindeki gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Ayşe Çalışgan ve diğer aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Havva nur'un arkadaşları ise gözyaşlarını tutamayarak, "Onun melek gibi bir kalbi vardı. Karıncayı incitmez , havadaki kuşun kışın yiyeceğini düşünürdü. Havva Nur çevresindeki kötü niyetli arkadaş kurbanı olmuştur" diyerek üzüntülerini dile getirdi. Kızının öldüğüne inanmak istemeyen acılı anne, "Ölen benim kızım olamaz. İnanmak istemiyorum" çığlıkları cenazeye katılan herkesi ağlattı.

İKİ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olay sırasında Havva Nur'un yanında bulunan Bilim Üniversitesi öğrencisi Mehmet.Onur Ş.(Şenkaya) (22). ve Ege Üniversitesi öğrencisi Mehmet D. (Değer) (22) iki arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı. İki üniversiteli genç uyuşturucu aldıkları kişiyi polise söylediler. Emniyetteki sorgularının ardından Mehmet Onur Ş. ve Mehmet D. "Uyuşturucu temin etmek ve ölüme sebebiyet vermek" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.. Havva Nur'un ailesini ise her iki kişiden de şikayetçi olacağı kaydedildi.