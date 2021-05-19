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Giriş Tarihi: 19.5.2021 16:02

Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir?

Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir? Hürriyetin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Hürriyet eş anlamlısı nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gündelik hayatımızda eş anlamlı kelimelere ihtiyacımız olmaktadır. Bir kelimenin eş anlamlısına bakmadan önce kelimenin Türkçemize nereden geldiği de oldukça önemlidir. Anlamdaş veya diğer adıyla eş anlamlı kelimeler; yazılışlarının farklı olmalarına karşın anlamlarının aynı olması demektir. Bu noktada Hürriyet eş anlamlısı nedir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte

Hürriyet kelimesinin eş anlamlısı özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez rastlanılmıştır. Dil bilgisi derslerinin olmazsa olmaz konusu eş anlamlı kelimler gün içerisinde birçok kişinin araştırma konusu haline geliyor. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelime grupları "Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir?" gibi sorularla gündeme taşınıyor. İşte Hürriyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler…

HÜRRİYET EŞ ANLAMLISI

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelime grupları yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Hürriyet"dir. Hürriyet kelimesinin eş anlamı özgürlüktür. Cümlede yer alan Hürriyet kelimesi, özgürlük kelimesi ile değiştirilirse, anlam bozulmamaktadır. Hürriyet kelimesi ile özgürlük kelimesi aynı anlamları içermektedir.

Kökeni Arapça olan hürriyet sözcüğü "hrr" kökünden gelmiş ve "ḥurriyya" biçiminde yani azatlık, köle olmama sözcüğünden alıntıdır.

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Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir? Hürriyetin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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