Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir? Hürriyetin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Hürriyet kelimesinin eş anlamlısı özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez rastlanılmıştır. Dil bilgisi derslerinin olmazsa olmaz konusu eş anlamlı kelimler gün içerisinde birçok kişinin araştırma konusu haline geliyor. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelime grupları "Hürriyet Eş Anlamlısı Nedir?" gibi sorularla gündeme taşınıyor. İşte Hürriyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler…

HÜRRİYET EŞ ANLAMLISI

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelime grupları yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Hürriyet"dir. Hürriyet kelimesinin eş anlamı özgürlüktür. Cümlede yer alan Hürriyet kelimesi, özgürlük kelimesi ile değiştirilirse, anlam bozulmamaktadır. Hürriyet kelimesi ile özgürlük kelimesi aynı anlamları içermektedir.

Kökeni Arapça olan hürriyet sözcüğü "hrr" kökünden gelmiş ve "ḥurriyya" biçiminde yani azatlık, köle olmama sözcüğünden alıntıdır.