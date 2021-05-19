İstanbul’da korkutan bayram kalabalığı! Caddeler parklar dolup taştı

Yeni tip Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sonrasında kontrollü normalleşme ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını fırsat bilenler kendilerini parka bahçelere ve sokaklara attılar. Kapanmadan sonraki üçüncü günde de cadde ve sokaklarda yoğunluk vardı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında herhangi bir kısıtlama uygulanmamış ve resmi tatil olması sebebiyle önceki günlerdeki yoğunluğun katlanarak arttığı görüldü.





İSTİKLAL CADDESİ VE MAÇKA PARKININ GÖRÜNTÜSÜ KOKKUTTU'



Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de İstanbul'un en popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi ve Maçka parkındaki yerli ve yabancı vatandaşların akınına uğradı. Turistlerin akınına uğrayan caddede iğne atsan yere düşmez dedirten bir kalabalık vardı. İstiklal Caddesi bu görüntüsüyle pandemi öncesindeki halini aratmadı. Henüz Korona virüsün etkileri devam ederken caddede ve maçka parkında oluşan görüntü korkuttu.