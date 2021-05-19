İstanbul’da martı kazası! Bakın nasıl çarpıştılar

"MARTILARIN TRAFİKTE OLMASI ÇOK TEHLİKELİ"



Kazayı gören bir vatandaş, "Martı Mecidiyeköy istikametine gidiyordu. Karşıya geçiyordu daha doğrusu. Motorlu da hızla Mecidiyeköy'den bu tarafa geliyordu. Orada bir fren sesi duydum. Sonra zaten çarpışma oldu. Şuradaki klinikten hemen müdahale ettiler. Ciddi bir şeyleri yoktu, biraz korktular. Biz gelirken 2-3 tane motorlu bizi silme geçti. Çok fazla motorlu var o da sanal alışveriş arttığı için bir de motorlu arkadaşlar çok fazla acele ediyor. Yani bir kaç tanesi bize de çarpıyordu yanımızdan geçti gitti. Martıların trafikte olması çok tehlikeli" dedi.