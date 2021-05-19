İstanbul'da renk cümbüşü! Gökkuşağı büyüledi

İstanbul'da gökyüzünde dün gün boyunca görülen bulutlar, gün batımında güneşle birlikte adeta bir renk cümbüşü oluşturdu. Gökkuşağı sürprizi yaşayan İstanbullular da o anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Gün içinde yaşanan yağışların ardından gökkuşağı da belirdi. Megakentte gün batımında güneş ışıkları bulutları sarı ve kızıl tonlarına adeta boyadı. Ortaya çıkan renk cümbüşü ise görsel bir şölene sahne oldu. Görsel şöleni kaçırmak istemeyen vatandaşlar o anları kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbullular gökyüzünde oluşan renkli manzarayı fotoğraflayıp takipçilerinin beğenisine sundu.

İstanbul'da hayran bırakan gökkuşağı kamerada

Beylikdüzü'de iş kadını Lütfiye Karakuş gökyüzünü boydan boya kaplayan, Marmara Denizi ile Ambarlı Limanı'na içine alan gökkuşağını görüntüledi. İbrahim Konar da Küçükçekmece Halkalı'da yüksek bir noktada şehrin üzerinde beliren gökkuşağının o müthiş anlarını kayıt altına alarak ölümsüzleştirdi.