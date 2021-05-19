İstanbul'dan 'pes' dedirten görüntüler! Şehir magandaları tünel kapatıp eğlendi

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Esenyurt'ta eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp tünel kapattı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da delen grup, konvoy oluşturdu. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar ise yürekleri ağızlara getirdi.