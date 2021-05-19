İzmir'de evlat dehşeti! 2 kişiyi öldürdü, kaçarken kameraya yakalandı!

SESLERİ DUYUP DIŞARI ÇIKINCA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Silah seslerini duyunca dışarı çıkan 43 yaşındaki Hasan Türk de kendisine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağı yaralı Ayten Çakır'ı Aliağa Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra Ç.B. ve O.B polis ekiplerince gözaltına alındı.