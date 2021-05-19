Kaçak iskele durduruldu

SABAH yazdı, çivi çakmanın bile izne tabi olduğu Adalar'daki kaçak yapılaşmaya geçit verilmedi. Heybeliada'da Mavi Marmara iskelesini büyütme işinin 'usulsüz' olduğunu kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaçak yapılaşmanın durdurulduğunu açıkladı. İBB, sit alanında bulunan izinsiz inşaata ilişkin cezai işlem yapılıp yapılmayacağı sorularına ise cevap vermedi.Heybeliada'da Mavi Marmara iskelesini büyütme işine İBB tarafından izin çıkmıştı. İBB Şehir Hatları Genel Müdürlüğü tarafından verilen iznin ardından iskelenin yenileme işlerinin müteahhitliği Adalar Belediyesi'nin Meclis Üyesi Haluk Salih Derman'a verilmişti. Sit alanında bulunan iskeleyi büyütme işlemi için koruma kurulu raporu ve inşaat ruhsatının alınmadığı öğrenilmişti.SABAH'ın 18 Nisan tarihinde yayınladığı "Çivi çakmak yasak, iskele yapmak serbest" başlıklı haberin ardından açıklama yapmak zorunda kalan İBB'nin CHP'li yönetimi, ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığını kabul etti. Yapılan açıklamada, "Söz konusu firmanın, tarafımızca verilen 'basit onarım' izninin kapsamını aşar şekilde tadilat işlemi yaptığı tespit edilmiş, firmadan çalışmaları derhal durdurması talep edilmiştir" denildi.İşte İBB'nin cevapsız bıraktığı sorular:Firmadan çalışmaları durdurmasını ne zaman istediniz?Onaylı projesine aykırı yapı ile ilgili İBB teknik elemanları tarafından zabıt tutuldu mu?Sit alanı olduğu için koruma kuruluna ve cumhuriyet savcılığına suç durusunda bulunuldu mu?İlçe belediyesi ile ilgili ne gibi bir işlem yapıldı?Mıntıka mühendisleriyle ve diğer sorumlularla ilgili bir işlem yapıldı mı?İlgili firmanın İBB tarafından verilen taşıma ruhsat iznini iptal etmeyi düşünüyor musunuz?smanYerli Dizi: MaraşlıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz