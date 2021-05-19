Kardeşlerin borç kavgası cinayetle bitti

Adana'da ödünç aldığı otomobille kaza yapan, masrafı karşılayamayınca da araç sahibi tarafından tehdit edilen Yasin Kürkçü (23) ile kardeşi Cumali Kürkçü (21) arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Av tüfeğiyle karnından vurulan Cumali Kürkçü hayatını kaybederken, ağabeyi ise tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Yasin Kürkçü geçtiğimiz ay bir tanıdığından ödünç aldığı otomobille kaza yaptı. Otomobilde oluşan 12 bin TL'lik hasarı karşılayamayan Yasin Kürkçü, bu kişiden ödeme yapmak için zaman istedi. Yasin Kürkçü ödemeyi yapamayınca iddiaya göre, araç sahibi ailesini telefonla arayıp tehdit etti.

Durumu öğrenen Cumali Kürkçü, ağabeyi Yasin Kürkçü'ye "Borcunu ben ödeyeceğim" dedi. Bu teklifi gururuna yediremeyen ağabey ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Cumali Kürkçü evdeki av tüfeğini alarak ağabeyinin başına vurdu. Çıkan arbede sırasında tüfek ateş aldı ve Cumali Kürkçü kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı

Polis tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan Yasin Kürkçü'nün ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını, söylediği öğrenildi.