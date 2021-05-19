Katil kamerada! 2 kişinin katili kaçarken kameraya yakalandı!

Olay, dün saat 12.15 sıralarında Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'taki pide salonunda meydana geldi. Diyarbakır'dan amcası O.B ile İzmir'e gelen Ç.B. (19) annesi Ayten Çakır (40) ile üvey babası Behçet Marangoz'un çalıştığı pide salonuna girdi.
Yaşanan tartışmanın ardından bıçakla pidecide garson olarak çalışan annesini ağır şekilde yaralayan Ç.B., daha sonra annesinin imam nikahlı eşi Marangoz'a silahla ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Marangoz olay yerinde hayata gözlerini yumdu.
SESLERİ DUYUP DIŞARI ÇIKINCA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Silah seslerini duyunca dışarı çıkan 43 yaşındaki Hasan Türk de kendisine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağı yaralı Ayten Çakır'ı Aliağa Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra Ç.B. ve O.B polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diyarbakır'da resmi nikahlı olduğu eşinden ayrılan Ayten Çakır'ın İzmir'e Behçet Marangoz'un yanına geldiği, 6 sene önce dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi. Ç.B. cinayetin ardından yaya olarak kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Ç.B. eli kanlı şekilde koştururken görülüyor.
Hasan Türk
Öte yandan kaza kurşunuyla hayatını kaybeden market sahibi Hasan Türk'ün bir hafta önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.