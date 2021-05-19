Son dakika: 29 yaşındaki kızını boğarak öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu!

UYUŞTURUCU PARASI İSTEMİŞ

Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Ayşe Vural tüm yaşananları anlattı. SABAH'ın ulaştığı ifadede kızı ile olay günü uyuşturucu parası istemesi nedeniyle tartıştığını söyledi. Kızının uyuşturucu kullandığı için çalışmadığını ve kendinden sürekli para istediğini söyleyen Ayşe Vural, "Kızımla yine Pazar günü mutfakta uyuşturucu parası istemesi nedeniyle tartıştık. Kızımın boynunda fular vardı. Tartışma sırasında kendimi kaybettim ve kızımı boynundaki fuları sıkarak öldürdüm. Kızımın cansız bedenini mutfaktan odaya taşıdım. Daha sonra eşimi arayarak durumu anlattım. Polise teslim olmaya karar verdim" dedi. Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TEDAVİYE GİDERKEN ARABADAN ATLAMIŞ

Zeynep Vural'ın çok başarılı bir öğrenciyken arkadaşları tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı ve uzun yıllardır bu illetten kurtulamadığı belirtildi. Anne Ayşe Vural'ın kızını bu illetten kurtarmak için uzun zamandır mücadele ettiği, hatta 1.5 yıl önce Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ne arabayla götürürken Zeynep Vural'ın hızla giden aracın kapısını açarak kendini yola attığı ortaya çıktı. Ölümden dönen Zeynep'in bir bacağının kırıldığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gördüğü belirtildi. Kızı Zeynep ile aynı evi paylaşan Ayşe Vural ile eşi Saffet Vural'dan bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.