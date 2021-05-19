Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban alış satışı yapacak olan ya da bayram için plan yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı tarihini araştırıyor ve "Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2021 Kurban Bayramı tarihi aşağıda yer almaktadır. İşte, bu sene hangi ay idrak edileceği, başlangıç günü ve Kurban Bayramı hakkında merak edilen bilgiler...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN, AYINDA KAÇINDA?
Kurban Bayramı 2021 ile ilgili tüm bilgi ve detaylar şöyle;
2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: