Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban alış satışı yapacak olan ya da bayram için plan yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı tarihini araştırıyor ve "Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2021 Kurban Bayramı tarihi aşağıda yer almaktadır. İşte, bu sene hangi ay idrak edileceği, başlangıç günü ve Kurban Bayramı hakkında merak edilen bilgiler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN, AYINDA KAÇINDA?

Kurban Bayramı 2021 ile ilgili tüm bilgi ve detaylar şöyle;