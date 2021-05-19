Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2021 Kurban Bayramı hangi gün, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 20.5.2021 00:15 Son Güncelleme: 20.5.2021 00:15

ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi ile hangi gün, ayın kaçında?

Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2021 Kurban Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

2021 yılında ’nın ne zaman idrak edileceği merak konusu oluyor. Geçtiğimiz hafta ’nı geride bırakmamız sonrasında mübarek Kurban Bayramı’na ilişkin detaylar 2021 “Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında?” soruları üzerinden araştırılıyor. Merak edilen ve yoğun olarak araştırılan Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? soruları ve diğer tüm detaylar.

Ramazan Bayramı'nın ardından yılın 2. dini bayramı olan 2021 Kurban Bayramı'na ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği öğrenilmek istenerek Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? soruları üzerinden araştırmalar yoğun şekilde yapılmaya devam ediliyor.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile 2021 yılı Kurban Bayramı tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;



2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün



KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2021 Kurban Bayramı hangi gün, ayın kaçında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA