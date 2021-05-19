Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2021 Kurban Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı'nın ardından yılın 2. dini bayramı olan 2021 Kurban Bayramı'na ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği öğrenilmek istenerek Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? soruları üzerinden araştırmalar yoğun şekilde yapılmaya devam ediliyor.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile 2021 yılı Kurban Bayramı tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;