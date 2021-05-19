Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2021 Kurban Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı'nın ardından yılın 2. dini bayramı olan 2021 Kurban Bayramı'na ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği öğrenilmek istenerek Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? soruları üzerinden araştırmalar yoğun şekilde yapılmaya devam ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile 2021 yılı Kurban Bayramı tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;
2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: