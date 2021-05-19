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Giriş Tarihi: 19.5.2021 17:03

'da korkunç olay: Koluna demir saplandı!

DHA
Kütahya'da korkunç olay: Koluna demir saplandı!

'da korkunç bir olay yaşandı. Okul bahçesinin duvarından atlarken düşen T.K.’nin (8) koluna, korkuluk demiri saplandı. Kolundaki demirle birlikte hastaneye kaldırılan T.K., tedaviye alındı.

Kütahya Lisesi'nin bahçe duvarından atlamak isteyen T.K., korkuluk demirinin üzerine düştü. Sol koluna korkuluk demiri saplanan T.K.'nin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.K.'nin koluna saplanan demir kesildi. İlk müdahalenin ardından T.K., kolundaki demirle birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir parçası, yapılan ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan T.K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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Kütahya'da korkunç olay: Koluna demir saplandı!
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