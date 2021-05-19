Maganda kurşunundan dram çıktı

Adana'da sokakta oynarken magandanın tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan 5 yaşındaki Mehmet Ali Ağamak'ın hayatından dram çıktı. Hastanede yaşam mücadelesi veren küçük Mehmet Ali'nin doğduğu gün annesini kaybettiği öğrenildi. Hastane kapısında evladından gelecek müjdeli haberi bekleyen acılı baba Mehmet Arif Ağamak, "Çocuğum var dikkat et, sıkma diye bağırdım ama hedef seçmeden ateşledi. Bağırdım ama dinletemedim. O kadar seslendim ama sıktı ve oradan kaçtı. Çocuğum gözlerimin önünde vuruldu, perişan oldum" dedi.

RAST GELE ATEŞ ETTİ

Olay 17 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet B. kimliği belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B., pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin ateş açmaya başladı. Bu sırada sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Mehmet Ali Ağamak, pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde göğsünden yaralandı. Küçük çocuk ailesi tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

DOĞDUĞU GÜN ANNESİNİ KAYBETTİ

Polis küçük çocuğu ağır yaralayan magandayı yakalamak için çalışma başlatırken hastanede yaşam mücadelesi veren küçük Mehmet Ali Ağamak'ın 3 kız kardeşi olduğu, evin tek erkek çocuğu olduğu ve 19 Eylül 2016 yılında doğduğu gün annesi Hamide Ağamak'ı (29) kaybettiği ortaya çıktı. Annesini doğum sırasında beyin kanamasından dolayı kaybeden çocuk, şimdi hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor.

GÖZLERİMİN ÖNÜNDE VURDU

Hastaneden bir an olsun ayrılmayan ve yavrusundan gelecek iyi haberi dört gözle bekleyen baba Mehmet Arif Ağamak (48), "Kavga eden kişiyi komşular sakinleştirmek için içeriye götürdü. Daha sonra onu silahla gördüm, o sırada çocuğum dışarıdaydı. Çocuğum var dikkat et, sıkma diye bağırdım ama hedef seçmeden ateşledi. Bağırdım ama dinletemedim. Daha önce de cezaevinde yatan biri, çok tehlikeli bir insan, can güvenliğimiz yok. O kadar seslendim ama sıktı ve oradan kaçtı. Çocuğum gözlerimin önünde vuruldu, bağırsaklarını dağıttı, perişan oldum" dedi.

SİLAHA KARŞI ÇIKIN

Oğlunun evin terk erkek çocuğu olduğunu söyleyen acılı baba "Çocuğumun durumu kritik. Benim 3 kızım ve 1 erkek çocuğum var. Bir dikili ağacım, fidanım var ama onu da benden aldılar. Oğlumun doğumunda annesi vefat etti. Vatana millete sesleniyorum, silaha karşı çıkın" diyerek gözyaşı döktü.