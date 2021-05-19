Medine Hemşire emeklilik dilekçesini veremedi, virüse yenildi

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 25 yıllık sağlık çalışanı 48 yaşındaki Medine Gündüz, doldurduğu emeklilik dilekçesini veremeden yaşamını yitirdi. Korona virüse yakalanan hemşirenin ölümü Balıkesir'i yasa boğdu.





Balıkesir Devlet Hastanesinin Dahiliye Servisinde görev yapan ve geçtiğimiz Nisan ayında emeklilik hakkını kazanan hemşire Medine Gündüz, korona virüse yakalandı. Çalıştığı hastanenin Covid servisinde bir süre tedavbi gören Gündüz, durumu ağırlaşınca önceki gün yoğun bakım servisine alınmıştı. 25 yıllık sağlık çalışanı yapılan tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Günler önce emekli olmak için dilekçe doldurduğu öğrenilen Medine hemşirenin ölümü çalıştığı hastane başta olmak üzere tüm Balıkesir'i üzüntüye boğdu. Hastane yönetimi Medine Hemşirenin ölümünün ardından bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Bir süredir yoğun bakımda yatarak tedavi gören hastanemiz personellerinden hemşire Medine Gündüz Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Hastane idaresi olarak merhumeye Allah'tan rahmet diler, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz" denildi.