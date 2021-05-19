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Giriş Tarihi: 19.5.2021 08:40 Son Güncelleme: 19.5.2021 08:42

meb.gov.tr başvuru ekranı: uygulaması nedir, sertifika nasıl yapılır? İşte MEB'in etkinliği!

Meşale Bende meb.gov.tr başvuru ekranı: 19 Mayıs Meşale Bende uygulaması nedir, sertifika nasıl yapılır? İşte MEB'in 19 Mayıs etkinliği!

Geçtiğimiz gün Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinliği MEB Bakanı tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. İsme özel düzenlenen sertifika şimdiden sosyal medyada popüler bir hale geldi. Öte yandan bu etkinliğe katılım sağlamak isteyen vatandaşlar “MEB ile uygulaması nedir ve nasıl başvuru yapılır?” sorularına ait yanıtı araştırıyor. meb.gov.tr 19 Mayıs Meşale Bende başvuru ekranı sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgiyle karşı karşıya kaldı. İşte Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. Senesine özel uygulama ve katılım ekranı…

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda MEB Meşale Bende etkinliği ile dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile bugünün anlam ve önemini ön plana çıkaran bu sertifika görüntüsündeki görseller binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Öte yandan MEB ile 19 Mayıs Meşale Bende uygulaması nedir ve nasıl başvuru yapılır?" soruları bu kapsamda gündeme taşındı. Meşale Bende meb.gov.tr adresinden vatandaşlar katılımlarını sağlayıp anında 19 Mayıs sertifika sahibi olabiliyor. İşte tüm detaylar başvuru ve katılım ekranı…

MEŞALE BENDE UYGULAMASI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.

ETKİNLİĞE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için 'mesalebende.meb.gov.tr' adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz."

Ekrana ad ve soyad bilgileri girildikten sonra oluşturulan görsel, sosyal medyada "meşalebende" etiketiyle paylaşılabilecek.

MEŞALE BENDE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığın http://mesalebende.meb.gov.tr/ adresine yer alan ad soyad alanı doldurularak ''indir'' butonu tıklanır. Ardından bilgisayara kendi ismininiz ve soyadınız ile meşale bende kartı yüklenmiş olur. MEB'in hazırladığı meşale bende kartı #meşalebende etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

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Meşale Bende meb.gov.tr başvuru ekranı: 19 Mayıs Meşale Bende uygulaması nedir, sertifika nasıl yapılır? İşte MEB'in 19 Mayıs etkinliği!
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