19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda MEB Meşale Bende etkinliği ile dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile bugünün anlam ve önemini ön plana çıkaran bu sertifika görüntüsündeki görseller binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Öte yandan MEB ile 19 Mayıs Meşale Bende uygulaması nedir ve nasıl başvuru yapılır?" soruları bu kapsamda gündeme taşındı. Meşale Bende meb.gov.tr adresinden vatandaşlar katılımlarını sağlayıp anında 19 Mayıs sertifika sahibi olabiliyor. İşte tüm detaylar başvuru ve katılım ekranı…
MEŞALE BENDE UYGULAMASI NEDİR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.
Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için 'mesalebende.meb.gov.tr' adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz."
Ekrana ad ve soyad bilgileri girildikten sonra oluşturulan görsel, sosyal medyada "meşalebende" etiketiyle paylaşılabilecek.
MEŞALE BENDE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakanlığın http://mesalebende.meb.gov.tr/ adresine yer alan ad soyad alanı doldurularak ''indir'' butonu tıklanır. Ardından bilgisayara kendi ismininiz ve soyadınız ile meşale bende kartı yüklenmiş olur. MEB'in hazırladığı meşale bende kartı #meşalebende etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.