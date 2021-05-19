19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda MEB Meşale Bende etkinliği ile dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile bugünün anlam ve önemini ön plana çıkaran bu sertifika görüntüsündeki görseller binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Öte yandan MEB ile 19 Mayıs Meşale Bende uygulaması nedir ve nasıl başvuru yapılır?" soruları bu kapsamda gündeme taşındı. Meşale Bende meb.gov.tr adresinden vatandaşlar katılımlarını sağlayıp anında 19 Mayıs sertifika sahibi olabiliyor. İşte tüm detaylar başvuru ve katılım ekranı…