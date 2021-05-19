Milli Piyango sonuçları belli oldu! 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları, sıralı tam liste ve MPİ online bilet sorgulama

Her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde MP TV ile Youtube canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen Milli Piyango sonuçları bugün (19 Mayıs 2021 Çarşamba) belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan canlı çekilişe Milli Piyango Online üzerinden bilet alarak katılanlar, kazandıran numaraları merak ederek 19 Mayıs MPİ Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden yanıt aramayı sürdürüyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - SIRALI TAM LİSTE

Milli Piyango Online ile 19 Mayıs MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları, sıralı tam liste ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;