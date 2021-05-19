Namaz Sureleri Sırası - Namazda Okunan Sureler Ve Sırasıyla Namazda Okunacak Zammı Sureler

Müslüman âlemi için namaz kılmanın önemi büyüktür. İslam'ın ikinci şartı olan namaz herkese farz olarak buyurulan ibadetlerden birisidir. Her gün kılınan beş vakit namazda okunan sureler de bu noktada birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Dinin en temel direği olarak adlandırılan namaz ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler namaz sureleri sırası ile ilgili detaylara bu başlık altından ulaşabilecekler. Namaz sureleri sıralaması ile namazda okunacak zammı sureler için ayrıntıları inceleyiniz. Peki, namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler nelerdir?

NAMAZ NEDİR?

Namaz, İslam'ın temel şartlarından ikincisidir. Farz olarak buyurulan ibadetler arasında yer alır. Kaynaklara göre, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren bu ibadetin mevcut olduğu belirtilmektedir. 5 vakit namaz kılmadan önce sabah ve akşam olmak üzere iki vakit namaz kılındığı söylenmektedir. (Tâhâ 20/130; el-Mü'min 40/55) belirtilen iki vakit namaza işaret ettiği görüşünde olanlar da vardır.

Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, beş vakit namaz Miraç gecesinde farz olarak kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de namaz emrine defalarca yer verilerek ne kadar önemli olduğuna çeşitli vurgular yapılmıştır. Namazını kılan kişilerden övgüyle bahsedilmiştir. Namaz kılmaktan uzak olan kişiler ise yerilmiştir. Öte yandan namazı vaktinde ve eksiksiz bir biçimde kılmanın ve devamlılığının önemine vurgular yapılmıştır.

Kur'an-ı Kerim'de namaz kılınışının şekliyle ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmese de bazı ayetlerde namazın şartlarına ve rükünlerine işaret edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bir hadis kaynağına göre, namazın en faziletlisinin vaktinde kılınan namaz olduğunu, kulun kıyamet günü ilk olarak namazdan hesaba çekileceğini belirtmiştir.

NAMAZDA SURELERİ NELERDİR?

Farz olan namaz ibadetini en doğru ve kusursuz olarak idrak etmek isteyenlerin merak ettiği konulardan birisi de namaz sureleri sırasıdır. Namaz surelerini vkait namazlarında sırasıyla ve eksiksiz şekilde okumak isteyenler için aşağıda detaylara yer verdik.

Namaz surelerini okumak için surelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Fil Suresi

Kureyş Suresi

Maun Suresi

Kevser Suresi

Kafirun Suresi

Nasr Suresi

Tebbet Suresi

İhlas Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

NAMAZDA OKUNAN SURELER OKUNUŞU VE ANLAMI

FİL SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

FİL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.



1- Li'î lâfi Kurayş'in



2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf



3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt



4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,



2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,



3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!



4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

MAUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn

2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm

3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn

4- Feveylün lilmüsallîn

5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

6- Ellezîne hüm yürâûne

7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

MAUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

2- İşte yetimi itip kakan odur!

3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

5- Namazlarında yanılmaktadırlar.

6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.

7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter.

KEVSER SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühel kâfirûn

Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Leküm dînüküm veliye dîn

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: Ey kâfirler

Tapmam o taptıklarınıza!

Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU



Bismillahirrahmânirrahîm.



İzâ câe nasrullahi velfeth



Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ



Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

NASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,



İnsanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.



Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

TEBBET SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

TEBBET SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.

2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

3. O, alevli bir ateşte yanacak.

4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).

5. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU



Bismillahirrahmânirrahîm.



1- Kul hüvellâhü ehad



2- Allâhüssamed



3- Lem yelid ve lem yûled



4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



1- De ki; O Allah bir tektir.



2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).



3- Doğurmadı ve doğurulmadı



4- O 'na bir denk de olmadı.

NAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

FELAK SURESİ OKUNUŞU



Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbil felak

2- Min şerri mâ halak

3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab

4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi dinle! Felak Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı!

FELAK SURESİNİN TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"