Önce eski eşine sonra canına kıydı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta Erdal Bozdere (41), eski eşi Gülendam Göz'ü (41) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Olay, sabaha karşı meydana geldi. Erdal Bozdere, bir süre önce boşandığı Gülendam Göz'ün yaşadığı eve gitti. Burada, Bozdere ve Göz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bozdere yanındaki tabancayla Göz'e ateş etti. Erdal Bozdere, ardından tabancanın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Bozdere ile Göz'ün öldüğünü belirledi. DHA