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Giriş Tarihi: 19.5.2021 09:48

Örgüt üyeliğinden 17 yılla aranıyordu

ABBAS ÇAKAR
Örgüt üyeliğinden 17 yılla aranıyordu

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 17 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.U yakalanarak gözaltına alındı.

Daha öncende işlemiş olduğu suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, tutuksuz yargılanan M.U'nun hakkında mahkeme tarafından 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bu cezansın bir üst mahkeme tarafından onanması ile birlikte hakkında yakalama emri çıkarılan M.U'nun İzmit İlçesinde olduğunu tespit eden ekipler düzenlenen operasyon ile aranan hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan M.U sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

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Örgüt üyeliğinden 17 yılla aranıyordu
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