Örgüt üyeliğinden 17 yılla aranıyordu

Daha öncende işlemiş olduğu suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, tutuksuz yargılanan M.U'nun hakkında mahkeme tarafından 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bu cezansın bir üst mahkeme tarafından onanması ile birlikte hakkında yakalama emri çıkarılan M.U'nun İzmit İlçesinde olduğunu tespit eden ekipler düzenlenen operasyon ile aranan hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan M.U sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.