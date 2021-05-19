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Giriş Tarihi: 20.5.2021 02:28

Orman işçisi ağaç altında can verdi

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY

’ün ilçesinde ormanda meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatı kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Yenice ormanları Kızılkaya bölgesi 64 No'lu bölmede çalışan Hüseyin Ceylan (60) kestiği ağacın altında kaldı. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ceylan'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ceylan'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceylan'ın Şenköy Orman kooperatifine bağlı işçi olarak çalıştığı belirtildi.
Yenice Cumhuriyet Savcılığı olay hakkında soruşturma başlattı.

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Orman işçisi ağaç altında can verdi
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