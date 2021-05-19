Dur ihtarına uymadı, aracını polislerin üzerine sürdü

Bursa'da alkollü sürücü Tolga A, kontrol noktasındaki polislerin dur ihtarına rağmen gaza bastı. Otomobilini polislerin üzerine süren adam, 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.



Çalı mahallesi yolunda kontrol noktası kuran ve kısıtlama denetimi yapan polisler, 16 AGR 524 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin tüm ihtarlarına rağmen durmayan ve hızla polislerin üzerine süren 26 yaşındaki Tolga A ile polisler arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamacanın ardından durdurulan ve etkisiz hale getirilen sürücü, 216 promil alkollü çıktı.



POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU



Otomobilini polislerin üzerine süren ve az kalsın bir faciaya neden olacak olan Tolga A'nın savunması pes dedirtti. "Ben vatan haini değilim. Polisleri ezmek istemedim. Eşim beni böyle görürse boşar" diyen Tolga A, polislerin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.