SABAH duyurdu, Delia'ya devlet sahip çıktı

Romanya'dan Türkiye'ye göç eden ve Türk eşinin ölümünden sonra vatandaşlık için girişimde bulunan iki çocuk annesi Delia Simona (45), Romanya Konsolosluğu'ndan aldığı yanıtla resmi kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrenmişti. SABAH'ın haberi duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve Delia'nın vatandaşlığına yeşil ışık yaktı. SABAH'a konuşan Delia Simona, "Bayram günü İçişleri Bakanlığı'ndan telefon aldım. Vatandaşlık işlemleri için söz aldım. Güzel bir bayram hediyesi verdiler. Türk devletine çok minnettarım." diye konuştu.

Delia Simona çalışmak için 20 yıl önce Türkiye'ye göç etmiş, İstanbul'a gelerek bir gümüşçü dükkanında işe başlamıştı. Burada tanıştığı Arkın Çavdar ile dünyaevine girmiş, Kaan ve Aras adında iki çocuk dünyaya getirmişti. Rumen kadın, eşinin ölümünün ardından Türkiye vatandaşlığına geçebilmek için girişimlerde bulunmuş ancak Romanya Konsolosluğu'ndan aldığı yanıtla adeta şok olmuştu. Romanya'da resmi kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrenen Delia kendi ülkesinde ölü, Türkiye'de ise kimliksiz olarak yaşam mücadelesi veriyordu. SABAH, talihsiz kadının hikayesini duyurdu ve İçişleri Bakanlığı Rumen kadın için vatandaşlık işlemlerini başlattı.

SESİM OLDUNUZ

SABAH'ın haberinin ardından İçişleri Bakanlığı yetkilileri Delia'ya ulaştı ve Rumen kadına vatandaşlık için yeşil ışık yaktı. Bayram günü bakanlık yetkilileri tarafından arandığını belirten Delia Simona "SABAH'ın haberinden sonra İçişleri Bakanlığı yetkilileri beni telefonla aradı. Halimi hatırımı sordular, dertlerimi sıkıntılarımı anlattım. Anlayışla dinlediler beni İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne davet ettiler. Burada el birliğiyle işlemlerimi başlattık" dedi.

BAYRAM HEDİYESİ OLDU

Delia "Bakanlıktan aradıklarını öğrenince çok mutlu oldum. Adeta bayram hediyesi gibi oldu. Burada adeta yaşayan ölü gibiydim ama Türk Devleti bana sahip çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şu an tek temennim Türkiye vatandaşı olabilmek, dört gözle kimliğimi bekliyorum. İnşallah sonu mutlu bitecek" diye konuştu.