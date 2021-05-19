Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 20.5.2021 04:40

'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

'un ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir işyerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. ve Ş.S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. ve Ş.S. silahla birbirlerine ateş açtılar. Olayda M.Y. ve Ş.S. (50) ile oğlu Selim S.S. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selim S.S. yapılan müdahale rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ş.S. ile M.Y. ise ilk müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA