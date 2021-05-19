Şanlıurfa'da baca deliğine düşen kedi kurtarıldı

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede kalan aile, bacada kedi sesi duydu. Aile, bunun üzerine durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kediyi düştüğü bacadan kurtarmak için 1 saatlik çalışma yaptı. İlk önce kediyi apartmanın en üst katında kurtarmaya çalışan ekipler, daha sonra bir alt kattaki dairenin duvarını kırarak yaramaz kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi sağlık durumu iyi olması dolayısıyla tekrar doğal ortamına bırakıldı.