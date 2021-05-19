Türkiye'ye göç eden ve Türk eşi Arkın Çavdar ölünce vatandaşlık hakkı için başvurduğu Romanya Başkonsolosluğu'ndan "Resmi kayıtlarda ölüsünüz" yanıtı alan 2 çocuk annesi Delia Simona (45) için çözüm belirdi. SABAH'ın haberi duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve Simona'nın vatandaşlığına yeşil ışık yaktı. SABAH'a konuşan Simona, "Sesim oldunuz. Bayram günü İçişleri Bakanlığı'ndan telefon geldi. Halimi hatırımı sordular, dertlerimi sıkıntılarımı anlattım. Anlayışla dinlediler beni il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne davet ettiler. Burada el birliğiyle işlemlerimi başlattık. Vatandaşlık işlemleri için söz aldım. Güzel bir bayram hediyesi verdiler. Türk devletine çok minnettarım" diye konuştu.