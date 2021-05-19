Sıcak havadan bunalan İstanbullu sahillere akın etti

Tam kapanma tedbirleri gereğince 17 gün süreyle evlerine çekilen İstanbullu, bunaltıcı sıcak havanın etkisiyle sahillere akın etti. Kimi vatandaş ailesiyle piknik yaparken, kimi vatandaş ise oltasını alarak balık avlamaya çıktı. Sahillerde oluşan yoğunluk havadan işte böyle görüntülendi.

Yurt genelinde uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında 17 gün boyunca evlerine kapanan İstanbullu, güneşin kendisini göstermesiyle soluğu sahillerde aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle tatil sayılan günü fırsata dönüştüren vatandaşlar sahillere akın etti. 25 dereceyi gören havada kimi vatandaşlar ailesiyle vakit geçirirken kimi vatandaşlar ise oltasını alarak balık avlamaya çıktı. Sahillerdeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Oluşan yoğunluk tedirgin etti.