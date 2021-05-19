SON DAKİKA! Bakan Soylu'dan Thodex vurgunuyla ilgili açıklama: Fatih Faruk Özer'in nerede olduğunu biliyoruz

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün TRT Haber'de gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Gündeme dair birçok konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, Thodex vurgununa yönelik başlatılan soruştumadan da bilgiler paylaştı.
SOYLU'DAN THODEX OPERASYONUNA DAİR AÇIKLAMA
Thodex'in firari kurucusu Fatih Faruk Özer'in hala Arnavutlukta olduğunu bildiren Soylu ekiplerin buradaki çalışmalarına devam ettiğini ve Özer'in kısa sürede yakalanacağını söyledi.
"BAŞKA ÜLKEYE GEÇTİĞİ NOKTASINDA BİLGİMİZ YOK"
Soylu açıklamasında "Bizim kanaatimiz Arnavutluk'ta. Başka ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok" dedi.