Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: YÖK harekete geçti! Üniversitelerde yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 19.5.2021 10:34 Son Güncelleme: 19.5.2021 10:48

Son Dakika: YÖK harekete geçti! Üniversitelerde yüz yüze eğitim...

AA
Son Dakika: YÖK harekete geçti! Üniversitelerde yüz yüze eğitim...

YÖK, gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı’na üniversitelerin yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili bir yazı gönderi. Yüz yüze eğitim için harekete geçen YÖK akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ederken bu durum “?” sorusunu gündeme taşıdı. Gönderilen yazıda “Bu grupların aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır.” İfadeleri kullanıldı. İşte üniversitelerdeki yüz yüze eğitim sürecine ilişkin son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberler… Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş için YÖK'ten flaş bir adım geldi. Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderen Yükseköğretim Kurulu akademik ve idari kadrodaki personeller dahil örgün öğretim öğrencilerinin bu sene Eylül ayına kadar aşılanması gerektiğini ifade ederken "Aksi takdirde başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir" ifadeleri ise dikkat çekti.

YÖK'ten son dakika | Üniversite kontenjanlarıyla ilgili kritik düzenleme!

HAREKETE GEÇİLDİ! ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti - Yazıdan: - "Bu grupların aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır, aksi takdirde başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

YÖK'ten amirallerin sözde bildirisine tepki: Geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatıyor

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.
YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK ile 2021 bu yıl Bahar dönemi için üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?

"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: YÖK harekete geçti! Üniversitelerde yüz yüze eğitim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA