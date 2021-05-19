Taksim Meydanı’nda çıplak protesto

Beyoğlu Taksim meydanında Kaldığı otelde pasaportunun alınıp kendisine şiddet uygulandığını belirten genç bir kadın elbiselerini çıkararak yardım istedi. 19 mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle tatil olmasından dolayı Taksim ana baba gününe döndü. Saat 19.10 sıralarında Fas uyruklu olduğu belirtilen bir genç kadın tatlıcı dükkânının önünde birden elbiselerini çıkararak çırılçıplak kalıp Arapça yardım istemeye başladı.
Üzerindeki tüm elbiselerini çıkararak kendisine dayak atıldığını kötü davranıldığını parasının verilmediğini belirten Genç kadın polislerin ve çevredeki vatandaşların giyinmesi için sarfettikleri çabalarını boşa çıkarıp vücudundaki yara izlerini göstererek yardım istemeye devam etti. Polisin verdiği tişörtü üzerine giyen Faslı kadın daha sonra arapça küfürler ederek İstiklal Caddesine doğru koşmaya başladı. Polisin kontrol altına almasına izin vermedi. Vatandaşlar ise Faslı kadının bu hareketi karşısında şok oldular.