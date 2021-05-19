Taksim Meydanı’nda çıplak protesto

Üzerindeki tüm elbiselerini çıkararak kendisine dayak atıldığını kötü davranıldığını parasının verilmediğini belirten Genç kadın polislerin ve çevredeki vatandaşların giyinmesi için sarfettikleri çabalarını boşa çıkarıp vücudundaki yara izlerini göstererek yardım istemeye devam etti. Polisin verdiği tişörtü üzerine giyen Faslı kadın daha sonra arapça küfürler ederek İstiklal Caddesine doğru koşmaya başladı. Polisin kontrol altına almasına izin vermedi. Vatandaşlar ise Faslı kadının bu hareketi karşısında şok oldular.